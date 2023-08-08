С 30 августа в Казахстане начнут действовать законодательные изменения, связанные с использованием электросамокатов

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Недавно на улицах областного центра появились электрические самокаты. Их можно взять напрокат за определенную плату. К нововведению жители областного центра отнеслись по-разному. Кто-то положительно, а некоторые скептически.

layyeerr: «Удобная вещь, но не для тех кто носится как ошпаренный и не соблюдает ПДД и вообще правила пользования самоката»

pm_alina_chernookaya: «Хорошая услуга, просто нужно быть аккуратнее и не забывать о пешеходах!»

samat_serikbayuly: «Ждёмс поправок, которые вступят в силу с 30 августа»

Орфография и пунктуация авторов сохранена.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— 29 июня глава государства подписал документ «О внесении изменений и дополнений в Закон «О дорожном движении». Он изменится в части эксплуатации малых электрических транспортных средств, включая электросамокаты. Обновлённый закон начнёт действовать с 30 августа.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— Водителям электрических самокатов разрешается двигаться по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд. По обочине, тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

В этом случае водительское удостоверение и шлем не нужны, объяснил Раиль Галиев. А вот тем, кто передвигается по проезжей части соответствующий документ и средство защиты будут необходимы. Пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, находясь на самокате, нельзя. Аналогичное правило действует для водителей велосипедов, к слову, большинство из них, его упорно игнорируют. Те, кому нравится с ветерком прокатится на самокате, не соблюдая правила, с 30 августа могут нарваться на предупреждение или штраф. Его размер составляет 5 МРП. В денежном эквиваленте это 17 250 тенге.

Дарья Пышмынцева