Городской молодежный ресурсный центр запустил акцию, чтобы помочь молодежи категории NEET

Больше 6% казахстанской молодежи относится к категории NEET. Речь идёт о парнях и девушках, которые в силу различных обстоятельств, не учатся и не работают. Волонтеры городского молодежного ресурсного центра пытаются помочь таким ребятам трудоустроиться.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Мы запустили акцию, она приурочена ко Дню Конституции и дню молодежи. Наша цель — раздача брошюр, там различные молодежные программы, чтобы студенты, которые окончили вузы, колледжи могли трудоустроиться.

18-летняя Анастасия Шачнева решила попробовать себя в роли волонтёра. Девушка обучилась на делопроизводителя в колледже Северо-Казахстанского университета. Перед выпуском узнала о программе «Молодежная практика». Анастасия воспользовалась ею и устроилась на работу по специальности в городской молодежный ресурсный центр.

АНАСТАСИЯ ШАЧНЕВА, волонтер молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— С понедельника я уже выхожу на работу. Я считаю, что это очень хорошая возможность для молодёжи, для тех, кто только закончил колледж, у кого нет опыта работы.

За свой труд Анастасия будет получать чуть больше 100 тысяч тенге. За полгода в городской молодёжный ресурсный центр обратились 42 безработных горожанина. 36-ти удалось подобрать работу. В этом направлении МРЦ областного центра сотрудничает с городским центром занятости. Молодёжный ресурсный центр помог найти подработку на лето 25 ребятам в возрасте от 14 лет и старше. Речь идёт об участниках проекта «Жасыл ел». Они занимаются озеленением города, помогают инвалидам и одиноко проживающим пенсионерам.

Дарья Пышмынцева

