30% проб не прошли испытания в филиале Национального центра качества дорожных активов

Хаирбай Садвокасов в дорожном строительстве работает 18 лет. Свой трудовой путь начинал главным специалистом областного департамента Комитета развития транспортной инфраструктуры, сегодня же — ведущий эксперт в филиале Национального центра качества дорожных активов. Работа ответственная и интересная, признаётся Хаирбай.

ХАИРБАЙ САДВОКАСОВ, ведущий эксперт филиала Национального центра качества дорожных активов по СКО:

— Жизнь со временем идёт в ногу. В советское время у нас было всё в бумажном варианте, а сейчас — оцифровано. Всё прозрачно. Цифровизация намного облегчает работу. Работа интересная. Выезжаю на объекты, отбираю пробы, выявляем замечания, предъявляем предписания.

Национальный центр качества дорожных активов проводит большую работу. С начала года здесь рассмотрели порядка 85 проектов, отобрали более 650-ти проб. Из них большая часть, это 70%, прошла испытания. Остальные 30% — отправили подрядчикам на доработку.

ХАИРБАЙ САДВОКАСОВ, ведущий эксперт филиала Национального центра качества дорожных активов по СКО:

— Мы направляем письмо-заключение заказчику, копию — подрядчику. Там уже принимают меры по устранению несоответствий. Повторно выезжаем на объект и отбираем пробу заново. Материалы исследуем и они проходят по требованиям.

Однако есть и недобросовестные подрядчики, которые не устраняют проблемы с первого раза. Их штрафуют. Например, в прошлом году такой был один. За то, что своевременно не принял меры, его оштрафовали на 200 МРП.

Алишер Ашимов

