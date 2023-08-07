Полицейские области обнаружили два тела и ребёнка в коляске в районе М.Жумабаева

Ночью 5 августа в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева поступило сообщение о том, что на обочине автодороги между сёлами Каракога и Надёжка лежат два человека без признаков жизни. Выехав на место, правоохранители обнаружили тела местных жителей 1985 и 1988 годов рождения. Это были мужчина и женщина. Неподалёку в детской коляске находился малолетний ребёнок, которого на скорой доставили в центральную районную больницу. Малыша 2022 года рождения осмотрели медики, травм не обнаружено. Сейчас ребёнок находится в детском отделении больницы.

ЮРИЙ КЛЫКОВ, старший инспектор пресс-службы ДП СКО:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями. Установлен и задержан владелец автомашины: 39-летний житель г. Петропавловска. Мужчина пояснил, что совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя водителем Toyota Land Cruiser. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”, статье 347 УК РК “Оставление места дорожно-транспортного происшествия” и по части 1 статьи 119 УК РК “Оставление в опасности”. Назначены экспертизы, идёт следствие.

Дарья Пышмынцева