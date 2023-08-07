Подвели итоги конкурсного отбора на обучение в Академии государственного управления

Всего в этом году для участия в конкурсном отборе на обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по программам магистратуры и докторантуры в информационную систему было подано 1410 заявок, из них 884 претендента соответствовали предъявляемым требованиям и были допущены к конкурсу. Прошли все этапы отбора 723 человека. Рекомендованы к предварительному зачислению 156 человек, из них 132 — на основе государственного образовательного заказа. В топ вошли следующие программы магистратуры. Это «Государственная политика», «Региональное развитие», «Государственное управление», «Управление человеческими ресурсами» и «Экономика».



Дарья Пышмынцева