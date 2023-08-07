Особо крупную кражу гербицидов раскрыли в СКО. В дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района обратился начальник службы безопасности одного из сельхозпредприятий. Он заявил о краже 84 коробок гербицидов на сумму 34 млн тенге. Ядохимикаты были похищены со склада путём взлома. За 3 дня полицейские проверили 11 человек в 7 населённых пунктах Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей. Задержали двух жителей Тайыншинского района 22 и 32 лет. Похищенные гербициды изъяты из дома родственника одного из задержанных.



Айгерим Хамзина