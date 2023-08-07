Министр Национальной экономики Алибек Куантыров посетил районы СКО

Северо-Казахстанскую область с рабочей поездкой посетил министр Национальной экономики Алибек Куантыров. Он побывал в нескольких районах региона. В Кызылжарском представитель Кабмина ознакомился с работой товарищества «Кызылжар Сут». В прошлом году предприятие завезло из Германии поголовье симментальской и голштинской пород.

ОЛЖАС БЕКТАСОВ, руководитель ТОО «Кызылжар Сут», с.Чапаево, Кызылжарский район:

— На сегодняшний день 1410 у нас голов в общем находится. 640 — дойное поголовье. По плану, чтобы было 720 голов, к осени этого года выйдем на 100% мощность. 60 человек работников у нас, 220 тысяч — средняя зарплата. Хотелось бы сказать о гос. поддержке, субсидии, которые мы получили на стройку, плюс инвестиционные субсидии были в 2021 и 2022 годах. Здесь коровы и стройка. На сегодня на 1 кг молока мы получаем в районе 35 тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы по сегодняшний день полмиллиона тонн молока импортируем. До 2019 года всего по РК строилось 2 МТФ. После пилотного проекта, мы первые сделали, в год 8-10 ферм строим.

Затем Алибек Куантыров отправился в село Аралагаш Аккайынского района. Здесь в ноябре прошлого запустили птицефабрику «Северный бройлер». Предприятие практически полностью автоматизировано. На нем используется немецкое оборудование. Общая стоимость проекта — 11,2 млрд тенге. Из них более 50% компания получила через АО «СПК «Солтүстік».

ТАЛГАТ МАКТАЕВ, заместитель директора по производству ТОО «Птицефабрика «Северный бройлер», с.Аралагаш, Аккайынский район:

— В фазе строительства еще 6 птичников, до конца года, думаю, закончим. Также, сейчас идет у нас параллельно инкубаторий строится, здание комбикормового завода, тоже в этом году запуск у нас. Средний вес с птичников выходит 2,8 кг, после одного забоя выходит около 70 тонн мяса.

На птицефабрике отмечают, что их продукция пользуется большим спросом у североказахстанцев. При этом мясо птицы, которое ввозится из соседних стран, реализуется в Казахстане по низкой цене, поэтому нередко покупатели из соображений экономии берут не отечественный продукт, а заграничный, отметил Талгат Мактаев.

АЛИБЕК КУАНТЫРОВ, министр Национальной экономики РК:

— В любом случае здесь конкуренция будет, где-то через цену, где-то через качество. По мере того, что данная продукция соответствует ветеринарным нормам, в рамках ЕАЭС мы ее запрещать не можем. Я думаю, что с учетом ваших планов можно будет не только потребность области закрывать, но и дальше на экспорт уходить в другие страны.

У здания Аралагашской средней школы им. Кайырбека Оразова Алибек Куантыров встретился и побеседовал с местными жителями.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— В 2021 году был сделан ремонт школы, в рамках проекта «Ауыл ел бесігі». 78 млн тенге было направлены на работы. Объект преобразился. По той же программе нам выделены деньги на ремонт дома культуры, сейчас работы ведутся. Проблем с дорогами и водой в селе нет. Живительная влага заведена в каждый дом.

При Аралагашской средней школе им. Кайырбека Оразова функционирует мини-центр, а еще интернат для ребят из близлежащих сел. Сюда их привозят на газели учебного заведения. Проблем с горячим питанием в школе нет. Продуктами объект образования обеспечивает КТ «Зенченко и К».



Дарья Пышмынцева