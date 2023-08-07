Как работает завод по производству ДСП в Мамлютке?

Это завод по безотходному производству экологически чистых древесно-стружечных мебельных плит в Мамлютке. Он расположился на 4,6 гектарах. В нужный проект для нашего региона направили 1,5 млрд тенге инвестиций. Объёмы производства здесь неплохие. В сутки выпускают около одной тысячи штук таких плит, а в год — 300 тысяч. Стоимость одной — 10 тысяч тенге.

НУРМУРАТ МУЗАРАПУЛЫ, директор ТОО «Сапа Инвест Плюс»:

— Идея по производству ДСП мы подали в 2020-м году. Её одобрили и заключили меморандум. В 2021-м производство временно приостановили из-за пандемии. Однако, мы время зря не теряли и закупили технику из Китая, России и Кореи. В прошлом году начали работать. Сейчас паралельно решаем проблемы с водой и электроэнергией.

80 новых рабочих мест создали с введением в эксплуатацию завода. Для специалистов здесь создают все условия. Средняя заработная плата — 150 тысяч тенге. Работа не тяжёлая, нравится, признаётся инженер-технолог Бакытбек Усенулы.

БАКЫТБЕК УСЕНУЛЫ, инженер-технолог:

— В этой сфере я работаю 15 лет. Опыт есть. В день работаем по 8 часов. Получаю 300 тысяч тенге. Зарплата очень хорошая.

На достигнутом завод не останавливается. Впереди предстоит большая работа, отмечают специалисты.

Алишер Ашимов