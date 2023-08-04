Стала известна предварительная причина гибели 100 кг рыбы в СКО

Стала известна предварительная причина гибели 100 кг рыбы в Северо-Казахстанской области. Частичный замор произошёл на озере Питное Жамбылского района. Погиб окунь и карась. Специалисты сразу же отобрали пробы воды, также были исследованы тушки погибшей рыбы. Готовы первые результаты. По ним не выявили никаких значительных превышений по химическому составу воды. Паразитов в тушках тоже не нашли. Предварительная причина: маловодность озера в этом году и повышение температуры воды.

МАРАТ ЕСИМСЕИТОВ, заместитель руководителя Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— В этом году отмечается очень высокая температура в нашей области, температура воды на озёрах более 20 градусов. На мелководных участках водоёмов происходит гниение подводной растительности, в связи с чем выделяются газы, которые губительно влияют на рыбу. На мелководных участках данного водоёма отмечается большое количество ила, который при гниении выделяет газы.



Айгерим Хамзина