Согласно результатам обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, среди казахстанцев снижается уровень доверия к правоохранительным органам и судебной системе

Опрос показал, что за год количество казахстанцев, чувствующих себя небезопасно, увеличилось с 2,7% до 6,5%, а тех, кто ощущает полную безопасность, уменьшилось с 58,3% до 57,9%.

По данным обследования, наибольшее доверие среди правоохранительных органов вызывает противопожарная служба (72,1%), а наименьшее — служба экономических расследований (40,2%) и Антикоррупционная служба (43,4%). Чаще всего казахстанцы обращаются за помощью к полиции (19,8%), а к органам судебной системы и прокуратуре — 6,4% и 4,1% опрошенных соответственно.