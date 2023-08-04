ООН и Генпрокуратура обсудили вопросы обеспечения защиты прав и интересов беженцев, а также лиц, ищущих убежище в Казахстане

Сегодня состоялась встреча начальника Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Суиндикова Н.М. с главой Национального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Казахстане Биляловой И.Ж.

Обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, включая совершенствование национального законодательства. Стороны подчеркнули важность взаимодействия для защиты прав и интересов беженцев и лиц, ищущих убежище в стране, и договорились о продолжении диалога в заданном направлении.