День работников транспорта отметили в СКО

В областной филармонии им. Акана серы прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню работников транспорта. От имени главы региона водителей, машинистов, диспетчеров, контролёров поздравил его заместитель Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Выражаю благодарность всем работникам транспортной сферы за достойный труд, целеустремлённость и преданность профессии. В первую очередь, отмечаем тех, кто принимал участие в развитии и становлении отрасли. День работников транспорта — особый праздник для тех, на чьих плечах лежит высокая ответсвенность за безопасность пассажиров и грузов.

Благодарственные письма, почётные грамоты, нагрудные знаки от министерства индурстрии и инфраструктурного развития и акима области получают профессионалы своего дела. Их в этом зале более 20-ти человек. Среди них — Сергей Евсин. Мужчина более 30 лет трудится главным инженером Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги.

СЕРГЕЙ ЕВСИН, главный инженер петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги:

— Работа интересная увлекательная. Большой кругозор. Приятно. Уже понимаешь, что работаешь не зря.

А вот Бакытжан Садуов получил нагрудный знак «Лучший водитель». За рулём он с 1977-го года. Работал в совхозе на грузовой машине, а после открыл своё ИП и оказывает услуги пассажирских перевозок.

БАКЫТЖАН САДУОВ, водитель:

— Быть водителем — мечта детства, которая исполнилась. Более 40 лет вожу машину, таксую в любую погоду. Уже есть постоянные клиенты. Хочу поздравить коллег с праздником! Очень рад этой награде. Спасибо за то, что отмечаете наш труд.

Алишер Ашимов