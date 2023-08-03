Полицейский из Петропавловска в свободное время тренирует детей

Полицейский Марлен Боранбаев тренирует в регионе детей в свободное от службы время. Занимается с ними смешанными единоборствами.

МАРЛЕН БОРАНБАЕВ — инспектор УСМП ДП СКО:

— Являюсь тренером высшей категории. В нашей федерации занимаются дети из разных слоев населения: есть дети из малоимущих, многодетных семей, дети сотрудников правоохранительных органов; в тренировочном процессе участвуют все желающие. Тренировки проводятся на бесплатной основе, в рамках проекта «Жас Динамо». В детях закаляю характер, выносливость, трудолюбие — на тренировках стараюсь привить детям, в первую очередь, именно эти качества. Ориентирую детей на то, чтобы полученные на тренировках навыки — они не использовали вне спортзала, и чтобы в свободное время они всегда были заняты своим любимым делом.

А на работе Марлен помогает коллегам укреплять знания и отрабатывать навыки.

ЕРЛАН КАБДУАЛИЕВ, начальник отдела УСМП ДП СКО:

— Баранбаев Марлен Сабыржанович работает в УСМП. Проводит занятия по физподготовке и боевым приемам борьбы для сотрудников полиции. Он сам с детства увлекался спортом. Является КМС по кикбоксингу. Также в свободное от работы время — тренирует детей по ММА. В данный момент готовит детей на международные соревнования, которые пройдут в г.Костанае.

Полицейские должны всегда поддерживать свою физическую форму, говорят в правоохранительном ведомстве. И конечно, в совершенстве знать законодательство.

Камилла Карим