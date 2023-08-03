Мосты в Казахстане будут оцифрованы

Мосты в нашей стране будут оцифрованы. Портал aikyn.kz сообщает, что специалисты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института приступили к разработке специальной базы данных переездов. Нововведение позволяет идентифицировать качественные и надежные объекты. Этот проект был одобрен Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Специалисты института уже проверили мосты в нашем регионе. Также аналогичные работы проведены в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской и Павлодарской областях.

АСЕЛЬ НУГМАНОВА, директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий АО «КаздорНИИ»:

— Всего в Казахстане насчитывается около 1,5 тысячи мостовых сооружений на дорогах республиканского значения. Все они будут оцифрованы. Наша главная задача — до конца года создать полнофункциональную систему. Было принято решение ввести только 20 мостов, что позволяет работать с алгоритмами и реальными примерами.



Айгерим Хамзина