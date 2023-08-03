Микрокредиты в Алматы для казахстанцев: что это, и куда обращаться?

Микрокредитование — это вид финансовых услуг, который подразумевает под собой выдачу сравнительно небольших сумм заемщикам. В частности этот сервис популярен среди тех, кто не может получить доступ к традиционным банковским услугам из-за отсутствия залога, кредитной истории или низкого уровня доходов. Как правило, микрокредиты выдаются на короткий срок, что позволяет заемщикам удовлетворять неотложные финансовые потребности.
Основные особенности микрокредитования в Казахстане:
- Небольшие суммы. Микрокредитование в Казахстане, как правило, предполагает небольшие суммы займов — до 150 000 тенге.
- Короткие сроки погашения. Период погашения микрокредитов обычно составляет до 20 дней. Это позволяет заемщикам быстро погасить кредит, что дает им возможность при необходимости обратиться за дополнительным кредитом.
- Упрощенный процесс подачи заявки. В Казахстане микрокредитные организации часто применяют упрощенную процедуру подачи заявки. Таким образом, клиенты могут получить деньги упрощенным способом.
- Удаленное обслуживание. Клиент может получить качественную консультацию, а также пройти все этапы — от подачи заявки до получения денег — дистанционно. Благодаря этому можно получить микрокредит в Алматы, Астане и других городах. Месторасположение клиента не имеет значения.
Куда обращаться чтобы взять микрокредит и почему микрокредиты выдают МФО, а банки — кредиты?
В Казахстане микрокредиты предоставляют микрофинансовые организации. Чтобы подать заявку на получение микрокредита, достаточно оставить свой запрос на сайте выбранной компании.
Основное различие между МФО и банками заключается в их целевой аудитории и характере предлагаемых ими кредитов.
МФО:
- ориентированы на предоставление финансовых услуг тем, кто имеет ограниченный доступ к традиционным банковским услугам в силу таких факторов, как низкий доход, отсутствие кредитной истории или залогового имущества;
- часто уделяют особое внимание расширению доступа к финансовым услугам в удаленном режиме;
- микрокредиты обычно меньше по сумме и короче по сроку;
- можно взять деньги до зарплаты и вернуть в день ее начисления.
Какие МФО выдают микрокредиты в Алматы?
В Казахстане много микрофинансовых организаций. Поэтому перед подачей заявки стоит ознакомиться с коротким перечнем их предложений на сайте-агрегаторе. Там собраны основные сведения о популярных организациях. Топовые компании на рынке:
- CreditPlus
- Credit365
- OneCredit
- Acredit
Как оформить микрокредит и что для этого необходимо?
- Выбрать оптимальную компанию, ознакомиться с условиями. Также подготовьте удостоверение личности — потребуются его данные на этапе подачи заявки.
- Заполните короткую регистрационную форму на сайте и выберите сумму и срок.
- Отправьте анкету и подождите решение.
- При одобрении подпишите электронный договор кредитования, который придет на email. Используйте SMS-код для подписания.
- Получите деньги на указанный счет.
Лицензия АРРФР на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0010.M. от 05.03.2021