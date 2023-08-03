Микрокредиты в Алматы для казахстанцев: что это, и куда обращаться?

Микрокредитование — это вид финансовых услуг, который подразумевает под собой выдачу сравнительно небольших сумм заемщикам. В частности этот сервис популярен среди тех, кто не может получить доступ к традиционным банковским услугам из-за отсутствия залога, кредитной истории или низкого уровня доходов. Как правило, микрокредиты выдаются на короткий срок, что позволяет заемщикам удовлетворять неотложные финансовые потребности.

Основные особенности микрокредитования в Казахстане:

Небольшие суммы. Микрокредитование в Казахстане, как правило, предполагает небольшие суммы займов — до 150 000 тенге. Короткие сроки погашения. Период погашения микрокредитов обычно составляет до 20 дней. Это позволяет заемщикам быстро погасить кредит, что дает им возможность при необходимости обратиться за дополнительным кредитом. Упрощенный процесс подачи заявки. В Казахстане микрокредитные организации часто применяют упрощенную процедуру подачи заявки. Таким образом, клиенты могут получить деньги упрощенным способом. Удаленное обслуживание. Клиент может получить качественную консультацию, а также пройти все этапы — от подачи заявки до получения денег — дистанционно. Благодаря этому можно получить микрокредит в Алматы, Астане и других городах. Месторасположение клиента не имеет значения.

Куда обращаться чтобы взять микрокредит и почему микрокредиты выдают МФО, а банки — кредиты?

В Казахстане микрокредиты предоставляют микрофинансовые организации. Чтобы подать заявку на получение микрокредита, достаточно оставить свой запрос на сайте выбранной компании.

Основное различие между МФО и банками заключается в их целевой аудитории и характере предлагаемых ими кредитов.

МФО:

ориентированы на предоставление финансовых услуг тем, кто имеет ограниченный доступ к традиционным банковским услугам в силу таких факторов, как низкий доход, отсутствие кредитной истории или залогового имущества;

часто уделяют особое внимание расширению доступа к финансовым услугам в удаленном режиме;

микрокредиты обычно меньше по сумме и короче по сроку;

можно взять деньги до зарплаты и вернуть в день ее начисления.

Какие МФО выдают микрокредиты в Алматы?

В Казахстане много микрофинансовых организаций. Поэтому перед подачей заявки стоит ознакомиться с коротким перечнем их предложений на сайте-агрегаторе. Там собраны основные сведения о популярных организациях. Топовые компании на рынке:

CreditPlus Credit365 OneCredit Acredit

Как оформить микрокредит и что для этого необходимо?

Выбрать оптимальную компанию, ознакомиться с условиями. Также подготовьте удостоверение личности — потребуются его данные на этапе подачи заявки. Заполните короткую регистрационную форму на сайте и выберите сумму и срок. Отправьте анкету и подождите решение. При одобрении подпишите электронный договор кредитования, который придет на email. Используйте SMS-код для подписания. Получите деньги на указанный счет.

Лицензия АРРФР на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0010.M. от 05.03.2021