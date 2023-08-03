11 правонарушений в сфере религии выявили в этом году

Спортсмены в зоне риска воздействия деструктивных религиозных течений. Об этом специалисты управления по делам религии говорили сегодня с молодёжкой ФК «Qyzyljar». Спортсмены часто бывают заграницей, посещают там мечети, храмы, общаются с местными и могут попасть под влияние нетрадиционных течений, отмечают эксперты. Потому они регулярно встречаются со спортивными командами. Часто информационно-разъяснительные группы проводят беседы с социально уязвимыми слоями, трудовыми мигрантами, переселенцами и молодёжью.

ЕРЖАН СЫЗДЫКОВ, главный специалист управления по делам религии СКО:

— Наряду с этим идёт работа в интернет пространстве. С начала года управлением было реализовано 213 контрпропагандистских материала. Это фото-, видеоролики, статьи. И работа по отписке пользователей СКО от сомнительных групп. С начала года от сомнительных групп в соцсети «Вконтакте» отписались более 450 человек, более 4 тысяч человек — в соцсети «Instagram».

И здесь многие зададутся вопросом, а как же еженедельные пятничные статусы, истории и посты мусульман? Этот вопрос мы задали специалистам управления.

ЕРЖАН СЫЗДЫКОВ, главный специалист управления по делам религии СКО:

— Если там будут цитаты либо выдержки из священных писаний, то это попадает под распространение религиозного материала.

С начала года специалисты управления вместе с полицейскими выявили 11 правонарушений в сфере религии. Провели больше тысячи мероприятий по профилактике экстремизма и разъяснений по деструктивным идеологиям. Участие приняли более 12 тысяч североказахстанцев. 117 встреч были по реабилитации представителей деструктивных религиозных течений.

Айгерим Хамзина