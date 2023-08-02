В Петропавловске проходит чемпионат РК по роллерному президентскому многоборью

Зал специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Женис» собрал спортсменов из 4х регионов страны. Здесь дали старт чемпионату РК по роллерному президентскому многоборью. Продлятся соревнования 4 дня. Свои силы испытают 102 казахстанца.

ВАЛЕРИЙ САМОХВАЛОВ, судья международной категории, президент федерации по президентскому многоборью:

— Роллерное многоборье включает в себя стрельбу из пневматического оружья, силовую гимнастику. Мужчины подтягиваются, женщины отжимаются и роллерная гонка, в которой участвуют все возрастное категории. У нас здесь есть самый возрастной участник, ему 76 лет, и самый молодой участник, которому 10 лет.

Стрелять по мишеням ребята начали с самого утра. Каждому участнику даётся по 20 минут, чтобы сделать несколько попыток. Здесь важны внутреннее спокойствие и собранность.

АЗАМАТ АБИШЕВ, кандидат в мастера спорта РК по многоборью, СКО:

— Выступал под 3 номером. Настрелял вроде бы на 81 очко. В дальнейшем, надеюсь, будет ещё лучше. Занимаюсь года два. Этот вид спорта универсальный. Для меня это очень интересный вид спорта.

Тренер Рафаил Кадыров за своих воспитанников не переживает. Уверен, что они хорошо подготовлены и справятся с заданиями.

РАФАИЛ КАДЫРОВ, тренер по президентскому многоборью СКО, преподаватель по зимним видам спорта ДЮСШ им. К.Байболова:

— У меня группа разновозрастных. То есть от мала до велика. В общем, из Петропавловска 52 участника. В данном виде принимаю участие и сам. Я являюсь мастером спорта международного класса по данному виду спорта. Принимаю участие с 2010 года.

Имена победителей будут известны 5 августа. Также хорошо проявившие себя спортсмены будут защищать честь страны на чемпионате мира в конце сентября.

Камилла Карим