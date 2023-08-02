В Петропавловске дети помогают полицейским в профилактике ДТП

«Папа и мама, садясь за руль, помните: мы вас ждём дома». Флешмоб с участием детей провели полицейские Петропавловска. Юные петропавловцы от 8 до 10 лет прошли по самым оживлённым улицам города с плакатами на государственном и русском языках. Призыв обращён к водителям, многие из которых, как показывает практика, не считают требования ПДД одинаково обязательными для исполнения. Статистика показывает, что чаще всего водители не используют ремни безопасности или разговаривают по телефону за рулём. Всего полицейские выявили на дорогах области 2559 различных правонарушений. В том числе 352 факта превышения скорости, 60 — несоблюдения правил маневрирования, 34 — проезда на запрещающий сигнал светофора и 39 — управления в нетрезвом виде.



Камилла Карим