В детском оздоровительном лагере «Берёзка» прошли «Весёлые старты»

В детском оздоровительном лагере «Берёзка» идёт 4-ый сезон. Отдохнуть и получить незабываемые эмоции сюда приехали более 80-ти ребят. Ежедневно для них проводят разные конкурсы и соревнования. Сейчас идёт эстафета «Весёлые старты».

Что нужно знать о ВИЧ-инфекции и СПИДе, почему важно вести здоровый образ жизни — такие темы обсуждали с детьми представители городского молодёжного ресурсного центра и организации юридических лиц «Феникс», куда входят специалисты медицинских учреждений.

КАРЛЫГАШ АКИНОВА, председатель ОЮЛ «Феникс»:

— Мы проводим викторину, они отвечают нам на вопросы. В игровой форме очень хорошо воспринимается. Формирование здорового образа жизни, таким образом, будет более эффективным. Дети знают базовую информацию.

Узнавать что-то новое в такой игровой форме интересно, рассказывает 11-летний Егор Парахин. В детском оздоровительном лагере он уже 2-ой раз. Говорит, нравится проводить здесь каникулы.

ЕГОР ПАРАХИН:

— Я приехал на 4-ый сезон. Мне здесь нравится. Много игр, дискотек, выступлений. Я нашёл здесь 3-х друзей.

Такой эстафетой организаторы планируют охватить 300 детей. Посетят 5 лагерей до конца августа.

Алишер Ашимов