ТОО «ES Global agro» заботится о жителях села Бирлик

Компактное, чистое и ухоженное. Так село Бирлик района им. Г.Мусрепова выглядит с высоты птичьего полета. В этом населенном пункте живут 1125 человек. О них старается заботиться директор ТОО «ES Global agro» Матвей Скорняков.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, директор ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— В первую очередь, я хочу поблагодарить государство, что все заасфальтированные улицы, благодаря бюджету. Теперь наша задача поддерживать чистоту, порядок, дорожное полотно беречь. Всю разметку ТОО делает, арки мы поставили, запрещаем тяжёлым машинам ездить по селу, можно только в экстренных случаях, когда нужно срочно, что-то подвезти. В зимний период мы постоянно чистим дороги. Вывозку крупногабаритного мусора берет на себя ТОО.

Средняя заработная плата одного рабочего товарищества составляет около 160 тысяч тенге. В планах руководства предприятия приступить к строительству домов для своих сотрудников. Для районов региона это распространенная практика.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, директор ТОО «ES Global agro», с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— Оттока большого нет в Бирлике, но, тем не менее, молодёжь заканчивает школу, рвётся в город, чтобы удержать, мы должны заняться строительством. Хотим пойти по такому принципу, чтобы какое-то количество домов построить.

На данный момент в селе Бирлик находится 350 домов. В местной школе учатся 100 мальчишек и девчонок. Председатель профсоюза учебного заведения Тамара Шульга считает, что объект образования процветает благодаря помощи ТОО «ES Global agro».

ТАМАРА ШУЛЬГА, председатель профсоюза Бирликской СШ, с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— При проведении капитального ремонта два года назад благодаря ТОО у нас полностью обеспечена столовая кухонным оборудованием, разделочными столами для поваров, плиты, инвентарь, посуда, а также, помогли со столами и стульями для обучающихся. Во время ремонта ТОО помогло с лестничными пролетами, были заменены старые перила на новые, в этом году, в связи с просьбой о внимании к людям с ограниченными возможностями, у нас при помощи ТОО установлен пандус. Также, ТОО оказывает большую помощь при проведении различных олимпиад.

Товарищество находит для ребят транспорт, чтобы они могли выехать на олимпиады за пределы села. Их победители, а ещё ребята, которые показывают хорошие успехи в учёбе, получают премии от ТОО «ES Global agro». В этом году сельхозформирование поможет школе переоснастить библиотеку. Предприятие помогает ребятам, которые любят заниматься спортом и хотят достичь больших результатов.

АСЫЛБЕК ЗАРДЫХАНУЛЫ, тренер-преподаватель по футболу Бирликской СШ, с.Бирлик, район им. Г.Мусрепова:

— Помогает с инвентарём, с выездами, питанием. И дети, и родители благодарны. В районе ребята постоянно занимают первые места.

С помощью товарищества футболисты Бирликской средней школы выезжали на сборы в Петропавловск, Костанай, Алматы.

Дарья Пышмынцева

