Новости Казахстана

Переход на автоматическое предоставление государственных услуг в РК позволил сэкономить более 114 млн тенге из государственного бюджета за первое полугодие 2023 года

  2 Августа 2023, 14:03

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана. Три государственные услуги, включая назначение государственных пособий многодетным матерям и социальных выплат, теперь производятся автоматически без участия человека, что сократило время предоставления услуги с 8 до 1 дня.

Этот процесс также обеспечивает упрощенное рассмотрение заявлений и отсутствие участия сотрудников Национального агентства по делам государственных услуг, что привело к экономии и оптимизации услуг. В дальнейшем планируется расширить автоматизацию еще по четырем видам услуг для ускорения и улучшения обслуживания граждан.