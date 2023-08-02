Национальный Банк Казахстана планирует продать валюту из Национального фонда в размере от 750 до 800 млн долларов США в августе, согласно прогнозам Министерства финансов

Также ожидается покупка валюты в размере от 200 до 250 млн долларов США для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ. Кроме того, Национальный Банк начнет увеличивать валютную долю активов Казахстанского фонда гарантирования депозитов согласно решению КФГД. Планируется покупка валюты на сумму около 140 млрд тенге до конца года, в том числе от 50 до 100 млн долларов США в августе.

Банк обещает поддерживать принцип прозрачности и информировать о всех проводимых операциях на валютном рынке. Как сообщает пресс-служба Национального Банка РК, Курс тенге будет зависеть от различных факторов, включая ожидания участников рынка, мировые события и налоговые выплаты, и Национальный Банк будет придерживаться гибкого курсообразования для обеспечения стабильности золотовалютных резервов.