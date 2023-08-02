На 15% увеличились цены на продовольственные товары в СКО

Инфляция по Северо-Казахстанской области в годовом исчислении составила 15,4%. По информации статистиков, цены на продовольственные товары в июле этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, увеличились на 15%, непродовольственные товары — на 16,2%, платные услуги — на 15,2%. За год повысились цены на рис. Его стоимость увеличилась — на 50%, на 31% — булочные и мучные кондитерские изделия, молочные продукты — на 19,3%. Прирост цен на алкогольные напитки и табачные изделия составил 17,5%. А вот цена на сахар снизилась на 6,7%. Овощи свежие подешевели на 3,3%, в том числе помидоры — на 16%, огурцы — почти на 14%.

Алишер Ашимов