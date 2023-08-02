Международное авиационное сообщество высоко оценило подходы к управлению гражданской авиацией в Казахстане, осуществляемые Комитетом гражданской авиации в сотрудничестве с Авиационной администрацией. За последние два-три года были внедрены меры, способствующие эффективности и безопасности авиационной отрасли.

Этот факт отметили эксперты Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской комиссии. Казахстан также получил награду «Air Transport News Corporate Award». Комитет гражданской авиации был создан четыре года назад с целью применения международных лучших практик и повышения безопасности полетов.

На данный момент уровень безопасности полетов в стране соответствует стандартам развитых европейских стран.