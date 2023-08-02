Частые грозы, кратковременные дожди и ветер ожидаются в августе по прогнозу синоптиков. Туман накроет область в начале второй декады. Град возможен в середине третьей декады. Средняя температура воздуха за месяц ожидается в диапазоне от 17 до 19 градусов тепла.

ТАТЬЯНА МАРЬИНА, ведущий синоптик отдела филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В начале первой декады ожидается температура воздуха ночью 13…18, днём от 29…34 тепла. Затем понижение температуры воздуха ночью до 12…17, днём до 22…27 тепла. В конце декады небольшое повышение температуры воздуха.

Во второй декаде прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью 17…22 градусов тепла, днем 28…33. Затем последует значительное понижение температуры до 17…22 градусов днём, 9…14 ночью.

ТАТЬЯНА МАРЬИНА, ведущий синоптик отдела филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— B начале третьей декады предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью 4…9, днём 12…17 тепла. Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха ночью 9…14, днём 17…22 тепла.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы. Отмечу, самый жаркий день в августе в регионе был в 1952 году. Тогда столбик термометра показывал 38,6 градусов тепла. А самый холодный день последнего летнего месяца был в 1971 году. Ударили заморозки, было чуть ниже нуля.

Айгерим Хамзина

