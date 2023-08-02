4 человека погибли на свинокомплексе в СКО

ЧП произошло в Тайыншинском районе на свинокомплексе компании «EMS AGRO». Четверо рабочих откормочной площадки в селе Новоивановке не вышли по окончанию смены. Сообщение в ОП Тайыншинского района поступило 1 августа в 23:25. Их тела обнаружили на дне канализационного накопителя глубиной 8 метров. Предварительно установлено, что они погибли во время очистки комплекса. То есть рабочие (1966, 1991, 1995 и 2000 годов рождения) пострадали от испарений. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. На месте находятся аким области Айдарбек Сапаров, его первый заместитель Марат Тасмаганбетов, начальник департамента полиции, прокурор Тайыншинского района и руководитель управления госинспекции труда. По поручению главы региона создана специальная комиссия. Айдарбек Сапаров посетил семьи погибших.

ЮРИЙ КЛЫКОВ, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, и по результатам будет принято окончательное процессуальное решение.



Алишер Ашимов