В РК отмечается снижение цен на некоторые виды продуктов питания

В Казахстане вторую неделю подряд отмечается снижение цен на социальные продукты. Об этом говорили на совещании в правительстве, которое проходило под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. Снижение цен отмечается по 9 позициям. В лидерах по длительности падения — масло подсолнечное, гречка, мясо птицы. За прошлую неделю индекс цен уменьшился на лук, сахар, морковь, картофель, муку и соль. На межсезонье 2024 года по луку и моркови в регионах сформированы рекомендуемые объемы продукции. Совместно с акиматами продолжается работа по форвардному заключению контрактов на картофель, капусту, гречневую крупу, рис, масло подсолнечное, муку и сахар. Несмотря на снижение цен на большинство социальных продуктов, некоторые из них, в частности, капуста, яйца, рис, продолжают сохранять тенденцию незначительного роста.

СЕРИК ЖУМАНГАРИН, Заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции РК:

— Несмотря на относительно стабильную ситуацию в стране, акиматам необходимо продолжать активную работу по контрактации социальных продуктов, в первую очередь, по луку и капусте. До 1 августа вы должны обеспечить заключение форвардных договоров на поставку риса и контрактацию нужных объёмов. Необходимо принять соответствующие меры по стабилизации цен на яйца, провести работу с бизнесом, производителями, торговыми сетями, совместно с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции работать над устранением лишних посредников.



Дарья Пышмынцева