В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки бизнеса

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам повышения эффективности механизмов государственной поддержки отечественных производителей. Его участники рассмотрели новые подходы к подтверждению казахстанского происхождения товаров. Так, предлагается сформировать и ввести единый реестр товаров отечественного производства, поставщики которых смогут претендовать на различные меры государственной поддержки. Попасть в реестр можно будет единожды подтвердив наличие соответствующих производственных и технологических условий. В целом повышение эффективности установления казахстанского происхождения товаров даст возможность сфокусировать меры господдержки на добросовестных отечественных производителях, стимулировать развитие локализации, модернизацию и расширение производственных мощностей внутри республики, повысить прозрачность ценообразования на различные товары.



АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Необходимо обеспечить интеграцию реестра с базами данных государственных органов, чтобы бизнесу не требовалось подтверждать своё присутствие в нём дополнительными выписками. В целом реестр призван стать единой точкой достоверной информации о происхождении товаров и должен работать в интересах добросовестного бизнеса.



Дарья Пышмынцева