В Казахстане ставки по депозитам бьют рекорды

В Казахстане банки продолжают повышать привлекательность своих депозитных продуктов. По данным аналитиков, максимального показателя за последние 25 лет достигла средняя ставка вознаграждения. Так, например, если в мае по вкладам для физических лиц она составляла 13,9%, то в июне выросла до 14%. Для юридических лиц в среднем банки предлагают депозиты под 14,6% годовых. Кроме того, банки заметно улучшили свои условия для бизнеса не только по тенговым депозитам, но и по тем, что открываются в иностранной валюте. Важно отметить, что предельные ставки по вкладам физических лиц в тенге на данный момент могут достигать 18,3%.



Дарья Пышмынцева