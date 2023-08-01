Стражи порядка напоминают североказахстанцам о приёме граждан

Руководство департамента полиции Северо-Казахстанской области регулярно проводит личные приёмы граждан. Рассказать о своих проблемах первому руководителю можно дважды в неделю: среду и пятницу. Для этого следует записаться на приём по телефонам, указанным ниже. С начала года 88 человек обратились за помощью к начальнику ДП СКО и его заместителям. Очередная встреча прошла на площадке областного филиала партии «AMANAT». Исполняющий обязанности начальника областного полицейского ведомства Канат Айтбаев принял жительницу Петропавловска. У пожилой горожанки произошёл конфликт с соседями. Полицейские взяли вопрос на контроль и пообещали разрешить ситуацию.



КАНАТ АЙТБАЕВ, и.о. начальника ДП СКО:

— Соберём всех жильцов, соседей, и, я думаю, разрешим этот вопрос. В случае, я бы хотел вам напомнить, если они будут вас обижать, оскорблять, или унижать вас, вы в любое время можете позвонить по номеру телефона «102», к вам незамедлительно приедут сотрудники полиции и — разберёмся, хорошо?

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Дарья Пышмынцева