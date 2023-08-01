Рейд по выявлению фактов незаконной эксплуатации детского труда провели в Петропавловске

В рамках акции «Дорога в школу» ювенальные полицейские совместно со специалистами городского отдела образования провели рейд по выявлению фактов незаконной эксплуатации детского труда. В соответствии со статьёй 69 Трудового кодекса РК количество рабочих часов в неделю не должно превышать 24 часа для сотрудников в возрасте от 14 до 16 лет. И 36 часов в неделю — от 16 до 18 лет.

ДИНАРА МУКАНОВА, старший инспектор отделения ювенальной полиции управления полиции г.Петропавловска:

— Согласно ст.179 ТК РК запрещается применение труда работников, не достигших 18-летнего возраста на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию: игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка алкогольной и табачной продукции.

Участники рейда посетили кафе и развлекательные заведения, торговые точки в парке и на улице Конституции, разъясняли владельцам и персоналу — на каких условиях разрешено работать несовершеннолетним в Казахстане.

В большинстве своём, сотрудники торговых точек и кафе продемонстрировали знание закона.

БАУРЖАН УСЕНОВ:

— Строго с 18 лет. Удостоверения, всё проверяем. Раньше можно было с разрешения родителей. Сейчас уже нет такого.

К примеру, владельца этого кафе, уже штрафовали в июне за наём несовершеннолетнего. После того случая, уверяет администратор, все сотрудники работают по трудовому договору.

ЛЮДМИЛА БАГДАНОВА:

— Мы принимаем сотрудников с 18 лет, работают они с 10:00 до 10:30, все правила мы знаем.

В этом году в области ювенальные полицейские выявили 16 нарушений Трудового кодекса. Виновных привлекли к административной ответственности по статье 132. Работодателям выписали штраф в размере 15 МРП, это 51750 тенге. А законным представителям — 3 МРП, 10350 тенге.

Камилла Карим