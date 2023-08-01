На 76% износился парк сельхозтехники в Казахстане

Вопросы развития машиностроения обсудили на заседании Правительства в столице. За последние 5 лет показатели в этой отрасли выросли на 17,6%. Сфера динамично развивается, поэтому большой акцент уделяют новым проектам. До 2028 года в Казахстане планируют реализовать более 150 проектов на 1,7 трлн тенге.

МАРАТ КАРАБАЕВ, министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

— В этом году запустим 29 проектов на общую сумму 217 млрд тенге. В рамках промышленной кооперации мы сотрудничаем с предприятиями из России, Узбекистана и Китая. Например, с инвесторами из Поднебесной мы будем работать над производством мобильных буровых установок, сельхозтехники, автомобилей и кабельной продукции. Всего 21 проект. Общая сумма инвестиций — 304 млрд тенге. Реализуемые проекты помогут нам открыть более 5 тысяч новых рабочих мест.

Доля машиностроительной отрасли в экономике Казахстана за прошедшие 5 лет увеличилась в 1,5 раза, а объём производства — в 3 раза и превысил 3 трлн тенге. Только за прошлый год в эту сферу влили свыше 470 млн долларов иностранных инвестиций. Для её дальнейшего развития есть большой потенциал, отметил глава кабмина.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Имеются значительные возможности для экспорта нашей продукции. К примеру, общий объём импорта машиностроительной продукции стран Евразийского экономического союза за 2021 год составил 141 млрд долларов. Мы можем увеличить свою долю на этом рынке.

Тем не менее, есть ряд вопросов, которые требуют срочного решения. Среди них — высокий уровень износа оборудования. В машиностроении этот показатель составляет порядка 40%. Отдельно Алихан Смаилов остановился на сельскохозяйственной технике. Парк республики износился на 76%. И это при том, что в прошлом году отечественные предприятия произвели свыше 15 тысяч единиц техники.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— Однако, этого недостаточно. Аграриям нужна новая техника. Поэтому, темпы производства необходимо наращивать. Для этого у нас есть все необходимые инструменты и возможности.

Также глава Правительства отметил, что необходимо проработать вопрос снижения ставки инвестиционного субсидирования с 25% до 15% на импортную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане.

Алишер Ашимов