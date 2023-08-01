Курсы по программе апробации сельхозкультур проходят в СКО

Курсы повышения квалификации по программе апробации сельхозкультур проходят в СКО. Их проводят ежегодно для специалистов отрасли. В этом году обучаются 20 человек со всей области. На протяжении 2,5 недель они будут получать теоретические знания, которые сразу же закрепят на практике в поле.

ЭЛЬМИРА КАНТАРБАЕВА, старший преподаватель Kozybayev University, доктор PhD:

— Показываем на различных культурах, как правильно проводить апробацию сельскохозяйственных культур по новой методике. Как правильно заполнять акты, журналы, какие рекомендации должен дать апробатор.

Среди тех, кто проходит курс по повышению квалификации Владимир Овсепян. Он 8 лет трудится в ТОО «Новомихайловское 2003» главным агрономом. Говорит, проект полезный и продуктивный.

ВЛАДИМИР ОВСЕПЯН, главный агроном ТОО «Новомихайловское 2003», Мамлютский район:

— Выезды на поля у нас были, посмотрели новые сорта, технику. Это полезно. По апробации мы просматривали участки подсолнечника, кукурузы, зерновые.

Новая методика стала применяться в стране с 2021 года. Появились новые схемы работы апробаторов.

ЭЛЬМИРА КАНТАРБАЕВА, старший преподаватель Kozybayev University, доктор PhD:

— Апробатор не отбирает, есть определённые схемы, по которым проводят отбор. Визуально смотря на корню растение, есть ли повреждения, вредители, сорные растения. И все эти моменты записываются в журнал и заполняются акты.

А главное, он выдаст рекомендации заявителю, которые тот обязан будет устранить. По завершению курса обучающиеся сдадут экзамен и только тогда получат соответствующий сертификат. Он будет действителен 3 года.

Айгерим Хамзина