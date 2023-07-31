Работников лесных станций оснастят противопожарной одеждой в Казахстане

918 млн тенге выделили из Правительства на приобретение противопожарной одежды работникам лесных пожарных станций. Предполагается, что это позволит дооснастить работников 30 природоохранных и 16 лесных учреждений. Спецодежда необходима для предотвращения механических травм, перегрева и переохлаждения, воздействия агрессивных жидких составов, защиты от воздействия высоких температур и других механических воздействий. Ранее сообщалось, что с 1 июля повысилась заработная плата лесников, а к 2027 году материально-техническую базу планируется обновить на 100%.



Камилла Карим