Премьер-Министр Алихан Смаилов провел заседание республиканского штаба по реализации предвыборной программы Президента

Одной из основных тем обсуждения стал дефицит мест в студенческих общежитиях. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о планах ввести в эксплуатацию 37 объектов на 11 тысяч мест, включая 26 общежитий для студентов вузов и 11 для колледжей. Министр отметил, что инвесторы сталкиваются с проблемами, связанными с изменением целевого назначения объектов, предоставлением грантов и доступом к коммунальным сетям. Премьер-Министр Алихан Смаилов подчеркнул важность своевременного решения проблемы дефицита мест в студенческих общежитиях, иначе ситуация будет только ухудшаться.

Кроме того, было обсуждено исполнение поручения Президента о реализации программы «Ауыл аманаты» для повышения доходов сельского населения. Премьер-Министр призвал акиматы регионов активнее работать с населением и разъяснять им условия и выгоды микрокредитования. Он также поручил обеспечить полное освоение выделенных средств, их целевое использование и своевременную возвратность, а также контролировать достижение показателей программы.