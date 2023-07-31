Правительство Казахстана провело заседание, на котором обсудили прогресс в реализации цифровых инициатив, направленных на улучшение условий для граждан и бизнеса

В рамках дебюрократизации и предвыборной программы Президента, были представлены новые онлайн-сервисы, которые должны облегчить жизнь граждан. По результатам заседания, Правительство пришло к выводу о необходимости доработки некоторых онлайн-сервисов с учетом отзывов граждан.

Кроме того, предполагается внедрение ряда новых цифровых сервисов отраслевыми министерствами до конца текущего года. Заместитель Премьер-Министра–руководитель Аппарата Правительства Галымжан Койшыбаев подчеркнул важность продвижения цифровизации госуслуг, чтобы обеспечить реальные выгоды для всех граждан и сделать их жизнь проще и удобнее.