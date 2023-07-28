О развитии туризма и мерах по защите прав потребителей говорили члены областного общественного совета

Больше 62 тысяч. Столько туристов посетили Имантау-Шалкарскую курортную зону в 2022 году. Сегодня на её территории функционируют 42 зоны отдыха, 10 из них работают круглый год. У этого места большой потенциал. О том, что делается, чтобы живописный курорт привлекал ещё больше отдыхающих, говорили на заседании областного общественного совета.

КАНАТ ШАМСУТДИНОВ, руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— АО «Транстелеком» разрабатывает ПСД на установку 6 антенно-мачтовых сооружений для обеспечения качественной сотовой связью и интернетом. Проведена реконструкция 2-этажного корпуса на базе отдыха «Родники», строительство новых домов на базе отдыха «Ажар», завершено строительство футбольного поля, на базе отдыха «Изумрудное» продолжается строительство 2-х домов на 30 койко-мест. На базе отдыха «Жемчужина» ведётся строительство 3х коттеджей круглогодичного пользования.

Без развитой инфраструктуры туристов не привлечь. За последние 5 лет в курортной зоне отремонтировано порядка 250 км дорог на сумму более 8 млрд тенге. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта 5 автодорог Имантау-Шалкарской курортной зоны. На ее территории есть актуальная для всей страны проблема. Речь идёт о туалетах и урнах для мусора. Тех, что есть, по мнению членов областного общественного совета, недостаточно.

КАНАТ ШАМСУТДИНОВ, руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Национальный парк заключил дополнительный договор аренды со всеми субъектами бизнеса об установке санитарно-гигиенических узлов, урн, контейнеров. Плюс, сам национальный парк на текущий сезон увеличил количество урн.

Следующий вопрос, который рассмотрели на заседании областного общественного совета, был связан с защитой прав потребителей.

ЛАЗЬМ МИЯШЕВА, и.о. руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей министерства торговли и интеграции РК по СКО:

— К нам поступило порядка 300 жалоб потребителей. Это устные и письменные обращения. По ним проведена работа. Также по некоторым обращениям у нас был проведён государственный контроль в сфере защиты прав потребителей, также субъекты предпринимательства были привлечены к административной ответственности. К нам поступают обращения касательно вопросов отсутствия ценников в магазинах, торговых сетях.

Кроме того, в областной департамент торговли и защиты прав потребителей поступило два обращения о фактах превышения торговой надбавки на социально-значимые продукты питания. А именно на подсолнечное масло, яйца и соль. Продавцы, которые действовали в обход закона, были оштрафованы.

Дарья Пышмынцева