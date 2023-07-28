О карте преступности и итогах полугодия органов правовой статисики говорили на брифинге

На 20% снизилась преступность в регионе. Такая тенденция наблюдается на протяжении всего года и зафиксирована практически во всех районах. Эти данные сегодня озвучили представители департамента по правовой статистике и спецучётам на брифинге в региональной службе коммуникаций.

ШОКАН КУЛДАНОВ, начальник департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по СКО:

— Раскрываемость составила 76,2%. В общественных местах преступность снижена на 9,7%. Из них на улицах — на 3,4%. В состоянии опьянения совершены 282 уголовных правонарушения против 284 за прошлый год, с неснятой и не погашенной судимостью 122.

Рассказали на брифинге и о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями. С начала года на дорогах области их произошло 127, где пострали почти 180 человек. Большая часть из них — женщины и несовершеннолетние. Что касается обращений, то с начала года их поступило свыше 30 260. Это на 400 меньше, чем в прошлом году.

АЙДАР МУКАНОВ, начальник отдела департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по СКО:

— Наибольшее количество обращений поступило в местные исполнительные органы области. Таких обращений поступило 19 238 или 63,5% от их общего числа, что, конечно же, связано с характером поднимаемых в них вопросов. По структуре категорий обращений, удельное количество обращений поступающих в государственные органы, составляют заявления, их в этом году 13 979 или 46,1% от общего числа. Количество жалоб составило 1 036 или 3,4% от общего числа обращений. По характеру вопроса наиболее часто поступающие в госорганы области жалобы: об обжаловании решений и действий органов власти и должностных лиц, труда и занятости населения, социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения, санитарии и гигиены.

В этом году специалисты ведомства приняли положительные решения по 9 тысячам обращений.

Алишер Ашимов