Мотоциклиста с двумя винтовками после погони задержали полицейские

В ночь на 28 июля в Кызылжарском районе на просёлочной дороге полицейских привлёк мотоцикл «Урал» без номеров. Он следовал с выключенными осветительными приборами. При виде служебного автомобиля водитель свернул с проезжей части и попытался скрыться. После непродолжительной погони стражи правопорядка остановили его за селом Долматово. Проверка показала, что находившийся за рулём 42-летний житель района не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. При осмотре мотоцикла участковые инспекторы обнаружили в коляске две незарегистрированные винтовки ТОЗ-18. Факт перевозки нарезного оружия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. По изъятому оружию назначены экспертизы. Кроме того, сельчанину предстоит понести административную ответственность за управление транспортным средством без соответствующих документов. Мотоцикл водворён на спецстоянку. Полицейские напоминают, что только добровольная сдача незарегистрированного оружия избавляет от уголовной и административной ответственности за его хранение.



Камилла Карим