«Кызылжар-2023» — фестиваль по национальным видам спорта проходит в регионе

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественная церемония открытия ежегодного летнего областного фестиваля по национальным видам спорта «Кызылжар-2023». В этом году он проходит в Кызылжарском районе, в селе Бесколь.

Атмосфера праздничная. На ипподроме «Кулагер» — можно увидеть всех участников спортивного фестиваля. Многие из них не раз становились призёрами областных и республиканских состязаний.

А вот ещё один, не менее торжественный момент — церемония поднятия флага областной спартакиады. Право нести его предоставили Диасу Бейсембаю. Он является кандидатом в мастера спорта по тенге алу. Так же Диас — победитель прошлого сезона.

Ежегодно принимает участие в таких спортивных мероприятиях один из сильных палуанов Кызылжарского района Амангали Бекболатов. Он уверен в своих силах и рассчитывает только на победу.

АМАНГАЛИ БЕКБОЛАТОВ:

— В целом подготовка очень хорошая, думаю, что Кызылжарский район займет первое место. Потому что в таких мероприятиях мы всегда берём призовые места.

Активно поддерживают спортсменов гости и жители Кызылжарского района .

— Мероприятие проходит хорошо. Люди довольны.

— Я приехал из Акжарского района. Проходит тут очень хорошее мероприятия. Подготовка тоже отличная. Спасибо Кызылжарскому району.

— Много таких соревнований проводятся в селе Бесколь. Мы сегодня целый день наблюдаем за спортсменами. Какие хорошие спортсмены. Удачи всем.

Испытать себя в этом году решили почти 800 спортсменов со всех районов области. В программе 12 видов спорта.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Цель данного мероприятия — популяризация национальных видов спорта и, конечно же, развитие массового спорта. Мы закончили казакша курес, лидер — Аккаинский район, второе место — Кызылжарский и третье место — Есильский район. Хотелось бы сказать, что по данному мероприятию будет проведён отбор на республиканские соревнования, которые пройдут в г.Астане в сентябре.

Имена победителей будут известны 29 июля. Завершилась церемония открытия фестиваля выступлением артистов, огненным шоу и шоу барабанов.

Камилла Карим