Состоялось очередное слушание по делу о рухнувшей дымовой трубе на Петропавловской ТЭЦ-2

В Петропавловске подходит к концу рассмотрение дела о рухнувшей дымовой трубе на Петропавловской ТЭЦ-2. Первое слушание состоялось 10 января этого года. Такими данными с нашим телеканалом поделилась редакция газеты «Неделя СК». На скамье подсудимых трое бывших руководителей тепроэлектроцентрали: экс-директор Ержан Конырбаев, бывший главный инженер Сергей Торохтий и экс-начальник котельного цеха Сергей Марченко. Все они на момент громкого ЧП не проработали на своих должностях и года. Подсудимых обвиняют в недобросовестном отношении к обязанностям и неправильной эксплуатации оборудования станции. На последнем судебном заседании состоялся допрос подсудимых. Экс-директор ТЭЦ-2 Ержан Конырбаев сказал, что после назначения его на эту должность объект находился в ужасающем состоянии. На суде выяснилось, что наиболее аварийные пояса трубы во время капитального ремонта в 2017 году не ремонтировали из-за нехватки времени. Именно в этом месте в марте 2022 конструкция обрушилась. Халатного отношения к своим обязанностям не признает и бывший главный инженер станции Сергей Торохтий. Он настаивал на том, что выполнял свои обязанности добросовестно, отметил сильный износ оборудования на объекте. Подсудимые настаивали, что предотвратить произошедшее, никак не могли.



Дарья Пышмынцева