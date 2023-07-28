Kazakh Tourism и AlmaU объединились для запуска новой магистратуры «Управление в креативных индустриях», предлагая студентам Казахстана уникальную возможность учиться у международных экспертов в области предпринимательства, инноваций, управления, международного бизнеса и туризма.

Программа призвана привлекать и подготавливать специалистов для развития региональных экономических индустрий и борьбы с миграцией молодежи. Это первая магистерская программа в новой области, которая, по задумке, станет ключевым столпом экосистемы креативных индустрий в Казахстане.