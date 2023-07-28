Как готовятся объекты образования Петропавловска к новому учебному году?

Это здание ясли-сада 1966 года постройки, с тех пор капитального ремонта здесь не проводили. Разработали проектно-сметную документацию ещё в 2021-м, и в 2023-м на капитальный ремонт фасада и кровли выделили около 37 млн тенге.

ОЛЬГА ЛАМАШ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ГККП «ЯСЛИ-САД «АЛЕНУШКА»:

— На данный момент у нас проводится ремонт по утеплению стен фасада, установка металлосайдинга, ремонт кровли и крыльца. Ремонта давно ждали. В некоторых местах протекала крыша, было прохладно. Нареканий к подрядчику нет. Все работы планируем завершить до 8 августа.

И тогда в детском саду смогут вновь принять своих воспитанников, а их порядка 100.

А в школе-лицее «Дарын» капитально ремонтируют кровлю и систему отопления. 80% всех работ уже завершили, отмечает директор. Демонтировали старые радиаторы, со дня на день должны приехать сварщики для установки новых.

ЕРЛАН МАКЕН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ-ЛИЦЕЯ «ДАРЫН»:

— Также в нашей школе был произведён ремонт входной группы и осуществлён текущий ремонт тёплого перехода здания. В этом году на все текущие и капитальные ремонты выделено около 80 млн. Мы прилагаем все усилия, чтобы школа была уютной и комфортной для учеников и родителей. Проблемы: мы неоднократно подрядчику говорили о том, что возможно они не успеют, нужно ускориться, подрядчик обещает сдать всё полностью.

Решить все вопросы на объекте должны до 9 августа. Что же касается школы №31, там ремонтируют кровлю и фасад, приводят в порядок помещения. Только вчера на объект прибыли дополнительная бригада строителей. Только вот успеют ли всё сделать до начала учебного года — вопрос остаётся открытым.

АНДРЕЙ ТОКАРЕВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК:

— На трёх объектах капитальные ремонты у нас уже завершены полностью. В ближайшее время ещё несколько объектов сдадут и остальные согласно графику работ завершены в конце августа. Риски у нас были на 2 объектах — это 24 и 31 школа. По 24 школе, мы сняли проблему с повестки дня, потому что работы там усилили и в поставленные сроки должны успеть. Работа проводится.

Всего в этом году на ремонт городских объектов образования выделили 668 млн тенге. На эту сумму отремонтируют 19 школ и 2 детских сада. Подрядчики должны управиться до начала нового учебного года.



Алишер Ашимов