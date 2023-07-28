Глава Фонда социального медицинского страхования РК Сабит Ахметов сообщил о предстоящем распределении дополнительного финансирования во всех регионах до конца июля

Ахметов отметил, что хотя решение кредиторской задолженности не входит в прямую компетенцию Фонда, он все же предоставит помощь. Помимо этого, рассматривается вопрос о полном или частичном фондодержании через метод подушевой оплаты за каждого прикрепленного пациента к амбулаторно-поликлиническому звену. Однако для этого необходимо провести анализ потребления и подготовить расчёты после цифровизации и автоматизации всех медицинских информационных систем.

Министерство здравоохранения уже проводит работу в этом направлении и планирует запустить единую платформу eDensaulyq к январю 2024 года. Также планируется пересмотреть тарифы по критически важным медуслугам. Главным врачам предстоит выстроить правильные бизнес-процессы и найти внутренние резервы для решения проблемы кредиторской задолженности, сохраняя при этом качество медицинской помощи.