Более 400 тысяч детей получат материальную помощь для подготовки к школе

В рамках поручения Главы государства в этом году более 400 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут охвачены материальной помощью перед началом нового учебного года. На эти деньги они смогут приобрести школьную форму и необходимые принадлежности. В текущем году минимальный объём средств на каждого обучающегося для приобретения одежды и канцелярских товаров определён в размере не ниже величины прожиточного минимума — 40 567 тенге. Денежные средства переводятся на счета родителей. Для оказания материальной помощи нуждающимся семьям функционирует Фонд всеобщего обязательного среднего образования. В центре внимания дети из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также дети из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации. В том числе дети, погибших из области Абай.



Дарья Пышмынцева