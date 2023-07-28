Аким СКО встретился с молодёжью региона

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с молодёжью региона. Одна из главных задач, отметил он, — принять меры, чтобы молодые североказахстанцы не уезжали из региона, а область стала привлекательней для получения качественных знаний, ведения здорового образа жизни, трудоустройства и профессионального роста.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Также выделяются гранты для получения высшего образования, открываются новые специальности, строим общежития, чтобы студенты жили в комфортных условиях. Молодым специалистам, окончившим вузы и работающим по проекту «С дипломом — в село!» выплачиваются подъёмные пособия. Их получили 430 специалистов на сумму 148 млн тенге. Для развития молодёжного предпринимательства предусмотрено 130 микрокредитов на общую сумму 650 млн тенге.

Активно североказахстанская молодёжь участвует в госпрограммах по трудоустройству. Например, на молодежную практику направили в этом году 139 человек. Ещё 133 — нашли работу за счёт проектов «Первое рабочее место» и «Контракт поколений».

АСКАР ХАБИБУЛИН, руководитель управления внутренней политики СКО:

— В 2023 году в рамках проекта «Комплекс мероприятий по развитию движения «Жасыл ел» планируется трудоустроить 665 человек. Сумма проекта составила 37 млн тенге. На текущий момент трудоустроены 339 молодых человека.

У каждого на встрече была возможность задать волнующий вопрос. Один из них касался работы домов культуры. Сельская молодёжь просить об открытии там кинотеатра и новых секций, который будут интересы молодым. Глава региона поручил акимам районов заняться этим вопросом. Дома культуры не должны быть закрыты на замок и открываться раз в неделю, добавил Айдарбек Сапаров. Озвучили молодые североказахстанцы и вопросы финансирования.

Айдарбек Сапаров поручил профильным ведомствам найти пути, как увеличить финансирование. Также поднимали на встрече вопросы трудоустройства, жилья, льготных кредитов на открытие своего дела.

После перешли к церемонии награждения. Поощрили особо отличившихся парней и девушек. В их числе волонтёр Мария Симонова, которая, рискуя собственной жизнью, вынесла из горящего дома человека.

МАРИЯ СИМОНОВА, волонтёр:

— 1 января вечером я проходила мимо, увидела, что горит дом. Забежала, увидела человека. Мужчина 30 лет уже терял сознание. Я помогла ему выбраться. Наградили меня медалью «За отвагу на пожаре».

Всего в этот день благодарственные письма и почётные грамоты акима СКО получили порядка 20 североказахстанцев.

Айгерим Хамзина

