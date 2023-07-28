64 незарегистрированных оружия вывили полицейские области

Оружие у жителя Мамлютского района обнаружили полицейские при подворном обходе. Это оказалось охотничье ружье «ТОЗ». Мужчина объяснил, что нашёл его весной во время полевых работ. Похожая ситуация произошла в Жамбылской районе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли ружьё «ИЖ» у пастуха на отгонном участке. Сельчанин утверждает, что нашёл оружие на болоте.

КУРМАН МУСИН, старший инспектор управления административной полиции ДП СКО:

— С начала т.г. на территории СКО сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 64 единицы незарегистрированного оружия. Призываем жителей области добровольно сдать в ОВД имеющееся у них в наличии незарегистрированное оружие. При этом вы будете освобождены от уголовной и административной ответственности после определённых проверок.



Диана Салихова