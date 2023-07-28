2 700 нарушений правил благоустройства выявили полицейские

Полицейские областного центра активно проводят рейды по соблюдению правил благоустройства. Всё внимание придомовым территориям, фасадам жилых домов, организациям и объектам предпринимательства. Нескошенная и неубранная трава, различный мусор — такую картину можно увидеть в частном секторе.

С начала года полицейские выявили свыше 2 700 нарушений правил благоустройства. 2 615 нарушителей отделались лишь предупреждением.

НУРБЕК КАИРОВ, участковый инспектор полиции УП г. Петропавловска:

— Участковыми инспекторами полиции УП г. Петропавловска на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по благоустройству города. На основании этого на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с гражданами, беседы, разъяснительная работа по статье 505, 01527 00:01-00:15 по ч. 1 — предупреждение, по ч.2 — штраф.

Параллельно участковые инспекторы ведут профилактику интернет-мошенничества, краж велосипедов и других преступлений. Цель — не только обеспечить надлежащий уровень благоустройства, но и укрепить контакт с населением в рамках сервисной модели работы.

Дарья Пышмынцева