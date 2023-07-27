Заместитель Премьер-Министра-министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса «Ауыл аманаты» для мониторинга реализации Программы повышения доходов населения до 2029 года и Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы.

На встрече присутствовали секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев и председатель правления АО «Институт экономических исследований» Руслан Султанов, которые представили свои видения относительно Проектного офиса и мониторинга реализации программ. По результатам обсуждения дано поручение заместителю Премьер-Министра выработать решение по созданию Проектного офиса, разработке его положения и персональному составу.