Вопросы образования и спорта обсудили в акимате СКО

Летние каникулы — время, когда нужно приводить учреждения образования в порядок. В этом году капитальным ремонтом в регионе охватили порядка 50 школ. Выделили на это больше 4 млрд тенге. Но по разным причинам на некоторых объектах могут не завершить ремонт до начала нового учебного года.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— На сегодняшний день имеются следующие риски несвоевременной сдачи объектов. Это Новосветловская школа Айыртауского района общим объем выполненных работ составляет всего 15%. Донецкая школа Тайыншинского района объем выполненных работ составляет 10%, работы ведутся с отставанием графика, нехватка строительных материалов нехватка рабочих рук. Ломоносовская школа района им. Г. Мусрепова здесь выполнено работ порядка 40%, здесь тоже имеется риск того, что не успеют к началу учебного года эти работы выполнить. Всего 15 объектов у нас таких еще, которые отстают от графика.

Глава региона поручил ответственным ведомствам все работы на объектах завершить до 25 августа. Школы должны стать комфортным местом для пребывания учеников. К слову, ежегодно на сферу образования направляют колоссальные суммы. В 2023 цифра составила 138 млрд тенге. Это 30% от всего бюджета Северо-Казахстанской области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нашей главной задачей является качественная подготовка к новому учебному году. Нам необходимо на высоком уровне обеспечить организацию всего образовательного процесса. На сегодняшний день мы обеспечили бесплатным питанием, для этого выделили 2,5 млрд тенге, в целях безопасности детей закуплено 29 новых автобусов для подвоза детей. Поручаю взять на личный контроль проведение капитальных ремонтов в организациях образования, для проведения мониторинга ремонтных работ надо создать комиссию с привлечением общественности. Завершить доставку учебной литературы до 25 августа, также надо принять меры по увеличению скорости интернета в школах. Это большая проблема, здесь акимам районов, Назир Азаматович надо работу провести. И взять на контроль поставку качественного угля, чтобы тоже проблем не было. Завершить поставку угля до 25 августа.

Второй вопрос на повестке дня — это развитие спортивной отрасли. За последние 5 лет сумма финансирования увеличилась почти на 6 млрд тенге и в этом году составила около 11 млрд. Благодаря этому удалось поднять заработную плату тренерам-преподавателям, начать строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов в тех районах, где их не хватает. Появилась возможность проводить спортивно-массовые мероприятия с участием жителей области. Всего в северном регионе активный образ жизни ведет 42% населения. В последние годы особое внимание уделяют развитию детского спорта.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— В регионе насчитывается больше 90 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет. Из них бесплатными спортивными секциями охвачено 46 тысяч, за счет деятельности ДЮСШ, школьных секций, дворовых клубов. В области реализуется проект государственного спортивного заказа по переводу детей в платных секциях на бесплатную основу. В этом году охвачено около 3 тысяч детей по 15 видам спорта. На сегодня в области продолжается строительство 4 ФОКов в селах САулмалколь, Явленка, Пресновка и Новоишимское района им. Г. Мусрепова.

Финансирования выделяется достаточно, есть и поддержка спортивной отрасли, отметил глава региона, но тем не менее работа проводится слабая. Айдарбек Сапаров поручил усилить работу по развитию спортивной инфраструктуры и обеспечить доступ к ней населения.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю управлению физической культуры и спорта совместно с акимами районов и Петропавловска обеспечить мониторинг всех спортивных объектов и обеспечить их надлежащее состояние. Срок я думаю до 1 октября даю. До конца года ввести в эксплуатацию ФОКи в 4 районах.

Все поручения, которые глава региона дал руководству сферы образования необходимо выполнить до начала учебного года. Что касается спортивной отрасли, то нужно усиленно готовить североказахстанцев на предстоящие Азиатские игры и Олимпиаду.

Айгерим Хамзина